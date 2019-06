Jovanović o privođenju: Udar na moju porodicu, proces je montiran

Beta pre 20 minuta

Potpredsednik Narodne stranke i šef odbornika Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović ocenio je da policijska akcija u kojoj je jutros priveden predstavlja "udar" na njegovu porodicu a da je proces koji protiv njega vodi tužilaštvo u Pančevu zbog navodnog napada na odbornika SNS iz tog grada Ivana Tešića, montiran.

Jovanović je na konferenciji za novinare naveo da je prijavu protiv njega podneo "vojnik" funkcionera SNS-a Branka Malovića koji je kako je naveo, "organizator batinaških odreda naprednjaka, posebno uoči lokalnih izbora".

"Jutros pre 6 časova policajci su došli na vrata stana u kom živim sa porodicom ali mi nisu uručili poziv tužilaštva u Pančevu već su me najpre priveli u policijsku stanicu u Zemunu pa u '29. novembar' gde me je vređao jedan od policajaca. Potom se me stavili u 'maricu' kojom sam odveden na hitno saslušanje u Pančevo", kazao je Jovanović.

Po njegovim rečima, reč je o montiranom procesu što kako je naveo, nije sprečilo policiju da se "stavi u službu SNS-a".

"To je bio udar na moju porodicu ali tu su pogrešili jer nas neće obeshrabriti. Bez potrebe sam momentalno priveden u pokušaju da zastraše mene i moju porodicu", rekao je potpredsednik Narodne stranke.

Navodeći da tabloidi "bliski režimu već konstruišu priču" da se nije javljao na pozive tužilaštva, Jovanović je rekao da je u momentu kada je saznao da ga traže na adresi na kojoj je prijavljen, pozvao tužilaštvo u Pančevu, pružio informacije o adresi na kojoj živi sa porodicom i "momentalno" izrazio spremnost da u bilo kom trenutku da izjavu u vezi navodnog napada na odbornika SNS-a.

"Ima možda mesec dana kako sam razgovarao sa zamenikom tužioca kome sam ponudio da istog momenta dođem u Pančevo i dam iskaz. Priča da se nisam odazivao na pozive tužilaštva ukazuje na opasnu prirodu režima", ocenio je Jovanović.

Predsedavajući Savezu za Srbiju Janko Veselinović ocenio je da privođenje Nikole Jovanovića predstavlja "nastavak pritiska režima na političke neistomišljenike" i pokušaj da se oni zaplaše.

"Od pokušaja ubistva Borka Stefanovića u Srbiji je pretučeno 11 ljudi zbog neslaganja sa režimom a niko nije procesuiran za te napade, niko nije u zatvoru zbog toga. U Nišu je tokom vikenda nožem izboden student Uroš Janjić jer je nosio majicu sa natpisom "antifašizam" a Jovo Bakić je priveden samo zato što je stvari nazvao pravim imenom", kazao je Veselinović.

On je dodao da u državi vlada "opšte rasulo u kom se politički neistomišljenici hvataju kao zveri".

"Nikolu Jovanovića su priveli ali je zato na slobodi ministar Zlatibor Lončar, koga je Rodoljub Milović označio kao pripadnika Zemunskog klana, i koji je deo Vlade Srbije na čijem je čelu žena koja šenluči sa onima koji su učestvovali u medijskoj pripremi ubistva Olivera Ivanovića", kazao je Veselinović.

(Beta, 06.24.2019)