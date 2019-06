Kokoškov: Želim da vodim Srbiju, ali neka Sale dugo ostane

Beta pre 2 sata

Srpski košarkaški trener Igor Kokoškov rekao je danas da bi voleo jednog dana voleo da sedne na klupu Srbije, ali je istakao da to nije realno u bliskoj budućnosti i poželeo Aleksandru Đorđeviću da bude selektor još dugo.

"Srpska reprezentacija ima, ne dobrog, nego fenomenalnog trenera i čoveka Aleksandra Đorđevića. Zaista svi treba da budemo presrećni što je on odlučio da se bavi time i da ima energiju, entuzijazam i ambiciju da bude selektor. Ja mu želim da, dokle god ta želja postoji kod njega, bude na tom mestu. Rezultati su vrlo konkretni i vrlo opipljivi, pogledajte samo šta su uradili poslednje četiri godine", rekao je Kokoškov.

"Moja želja za radom sa nacionalnim timom naravno da postoji, ali to nije želja u kratkoročnom planu i bože zdravlja neka Sale bude selektor još mnogo, mnogo godina", dodao je Kokoškov.

Kokoškov, prvi strani trener jednog NBA tima i osvajač evropske titule sa Slovenijom 2017, poželeo je reprezentaciji Srbije sve najbolje na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u Kini.

"Ne bih izdvojio neka posebna očekivanja, pre bih im poželeo sve najbolje, da svi budu zdravi, da se odazovu pozivu selektora. Da naprave dobru atmosferu i da korak po korak može daleko da se dogura. Ne treba se baviti spekulacijama, jednostavno korak po korak od prvog okupljanja do prve kontrolne utakmice, odlaska na turnir. Jednostavno stabilnim i krupnim koracima ići napred i mislim da će biti jedno dobro leto za srpsku reprezentaciju", rekao je on.

Kokoškov se posle otkaza u Finiksu pridružio stručnom štabu Sakramenta.

On je naveo da je sezona u Finiksu bila sjajno iskustvo i istakao da je prelazak u Kingse prava odluka.

"Prethodna godina u Finiksu je bila jedno sjajno iskustvo. Neke stvari u životu kliknu, a neke ne, i tu nema prostora za neki gorak osećaj. Na sve gledam kao na dobro iskustvo i nastavljam dalje", rekao je Kokoškov.

"Kingsi su jako talentovan i perspektivan tim, oduševljen sam njihovom organizacijom... Kingsi su nova stranica, imaju potencijal, imaju talenat i očekivanja su da naprave taj sledeći korak i budu pretendenti za plej-of i da idu dalje. Zaista mislim da je ovo za mene bila prava odluka, osim u profesionalnom smislu, blizu je Finiks gde živim trenutno i gde je moja porodica", dodao je on.

Upitan koji je njegov utisak o igračima sa ovih prostora u NBA ligi, Kokoškov je izdvojio Nikolu Jokića.

"Nikola Jokić je u top 5 najboljih igrača na svetu, to je jedan impresivan napredak i on je sebe apsolutno uvrstio u najboljeg igrača na svetu što je zaista impozantno i želim mu svu sreću jer je zaista po svim kriterijumima jedan od najboljih koji igraju tu igru i to samo po sebi sve govori", rekao je Kokoškov.

On je dodao i da su Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica "vrlo standardni" i da su u "pravim godinama da budu u NBA".

"Predviđam im i želim dobre sezone", rekao je Kokoškov.

"Miloš Teodosić nije bio dugo u NBA, ali da je došao ranije sigurno bi ostao, a svakako je za to vreme ostavio trag i reakcije su bile jako pozitivne", dodao je.

Kokoškov će predstojećeg vikenda, zajedno sa Stenom van Gandijem, Milanom Tomićem i Aleksandrom Lukmanom, biti predavač na 18. Beogradskoj trenerskoj klinici u hali "Ranko Žeravica".

(Beta, 06.26.2019)