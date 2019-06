NOVI PAZAR: Uhapšen zbog napada na maloletnika

IndeksOnline pre 1 sat

NOVI PAZAR – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su S. H. (1994) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se tereti da je 17. juna, ove godine, ispred zgrade Suda u Novom Pazaru, zatvorenom šakom udario pedesetpetogodišnjeg muškarca. Po nalogu nadležnog tužioca, S. H. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden