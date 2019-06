Saznajemo: Jutki vraćen mandat! Seksualnom predatoru otvoren put da se opet kandiduje za predsednika opštine

Blic pre 6 sati | I.M.J.

Bivšem predsedniku opštine Brus, osumnjičenom seksualnom napasniku Milutinu Jeličiću Jutki, na današnjoj sednici Skupštine opštine vraćen je odbornički mandat, saznaje “Blic”.

Kako je "Blic" već pisao, iako bivši zamenik predsednika opštine Aranđel Stojković već godinu dana ima sudsku odluku o vraćanju mandata i trebalo je da mu bude vraćen mandat, po Jutkinom naređenju to se nije dogodilo. Podsetimo, nakon što je izabran za predsednika opštine, on je mandat vratio, a sada ga je tražio nazad. To praktično znači da će Jeličić moći ponovo da se kandiduje za predsednika opštine. Uskoro opširnije... "DOBAR, LOŠ, ZAO" U