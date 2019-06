Skandal: Jutki vraćaju mandat, napasnik će moći opet da se kandiduje za predsednika opštine

Blic pre 1 sat | Ivana Mastilović Jasnić

Bivšem predsedniku opštine Brus, osumnjičenom seksualnom napasniku Milutinu Jeličiću Jutki, na današnjoj sednici Skupštine opštine biće vraćen odbornički mandat, saznaje “Blic”.

Prema informacijama do kojih smo došli, vraćanje mandata Jutki biće tačka današnjeg dnevnog reda. Nakon što je izabran za predsednika opštine, on je mandat vratio, a sada ga je tražio nazad. To praktično znači da će Jeličić moći ponovo da se kandiduje za predsednika opštine. Odluku o potvrđivanju mandata Jeličiću potpisao je predsednik SO Miroslav Panić. „Potvrđuje se mandat Milutinu Jeličiću za odbornika Skupštine opštine Brus izabranom na