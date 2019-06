Ljajić: Zalihe na severu KiM do kraja nedelje, sprečićemo humanitarnu katastrofu

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Ljajić je podsetio da je Beograd od početka govorio da je ovo "jako klizav teren" i da su ljudi pitali kad ćemo uvesti kontramere

Sprečićemo da dođe do bilo kakvog oblika humanitrane katastrofe na severu KiM i država će naći način da obezbedi osnovne životne namirnice za stanovništvo, rekao je danas ministar trgovine Rasim Ljajić dodajući da za to postoji plan. On je za TV Prva rekao da veliki problem preti zbog čnjence da je namirnica na severu KiM sve manje i da zalihe postoje do kraja nedelje. "Sasvim sigurno je da postoji plan, kao što je postojao od uvođenja taksi,