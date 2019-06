Krivična prijava za ratni zločin bivšem predsedniku Slovenije; Kučan: Svedočiće istorija

B92 pre 42 minuta | Tanjug

Tužilaštvu za ratne zločine Srbije podneta je krivična prijava protiv bivšeg predsednika Slovenije Mlana Kučana.

On se tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i za genocid u leto 1991. Pozivajući se na svoja saznanja, Politika je pisala da su krivičnom prijavom obuhvaćeni i Janez Slapar, koji je u to vreme bio načelnik, repbuličkog štaba Teritorijalne odbrane Slovenje, zatim Franc Anderlič, tada komandant TO Južnoprimorske pokrajine Slovenije, kao i još trojica neposrednih izvršilaca zločina. Njima se, prema pisanju Politike, na teret stavlja da