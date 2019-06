"Nije kriv za nesreću u Strahinjića Bana. Što je pobegao - pitajte njega" VIDEO

B92 pre 18 minuta | B92

Beograd -- Prijatelj D. M., uhapšenog zbog sumnje da je izazvao udes, ispričao je svoju verziju toga šta se u četvrtak dogodilo u Ulici Strahinjića Bana.

Policija je na graničnom prelazu uhapsila D. M. On je vozač BMW koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Strahinjića Bana u kojoj je teško povređeno četvoro ljudi. Njegov suvozač Nemanja Džaković u Jutarnjem programu za TV Prvu objašnjavao je kako je do nesreće došlo. Policija je na graničnom prelazu uhapsila D. M. On je vozač BMW-a koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Strahinjića Bana, u kojoj je teško povređeno četvoro ljudi. Njegov suvozač Nemanja