Vučić: Vreme da se na Srbiju koja pobeđuje naviknu i svi drugi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija danas nikome ne predstavlja problem već šansu za sve i dodao da je vreme da se na Srbiju koja pobeđuje "naviknu i svi drugi".

On je na svečanosti kod Kraljeva, na otvaranju aerodroma za civilni saobraćaj Morava, rekao da Srbija danas "ne gubi ni u jednoj sferi" i da "krupnim koracima korača u pobede koje ne znače poraze bilo koga drugog". "To je nova Srbija koju stvaramo, Srbija rada i Srbija koja pobeđuje, koja želi da pomogne svom narodu ne ugrožavajući bilo koga drugog", kazao je Vučić. Govoreći o Vidovdanu, on je rekao da je to dan velikih srpskih poraza, ali i