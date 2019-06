So na Partizanovu ranu: Zvezda čestitala Zenitu

Vesti online pre 7 minuta

U sledećoj sezoni ruski tim biće jedan od 17 rivala „crveno-belima“ u Evroligi, pošto je njemu, a ne „crno-belima“, dodeljena tzv. posebna pozivnica.

Crvena zvezda, koja se u vodeće takmičenje evropske klupske košarke vraća kao pobednik ABA lige, i Zenitu je na Tviteru uputila čestitku s porukom „vidimo se u Beogradu“. U kontekstu bitke za mesto poslednjeg učesnika to se može primiti i kao so na Partizanovu ranu s druge strane plota večitog rivalstva. „Crno-beli“ su dvaput odmerili snage sa Zenitom prošle sezone u C grupi Evrokupa. Congrats @zenitbasket