Pobednik u trgovinskim ratu kine i SAD: Ameri pristali da ponovo delovima snabdevaju Huavej

Kurir pre 25 minuta

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je u subotu u Osaki kako neće biti uvođenja dodatnih sankcija Kini "bar za sada" s obzirom da obe strane nastavljaju s pregovorima pa je potvrdio da će američke kompanije nastaviti da snabdevaju kineskog telekomunikacionog diva Huavej.

Po Trmpovim rečima, pregovori će se nastaviti "tamo gde smo stali" kada je došlo do njihovog prekida ranije ove godine. Takođe je potvrdio kako će Kina povećati svoju kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. "Šaljemo i prodajemo Huaveiju velik broj proizvoda koji se sklapaju u razne stvari koje oni prave i kazao sam da je to OK, da ćemo nastaviti prodavati te proizvode", rekao je američki predsednik. "Zastajemo s carinama, a oni će kupovati poljoprivredne