Velike vrućine stižu u Srbiju - u ponedeljak i utorak i do 38 stepeni!

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na velike vrućine za ponedeljak i utorak, 1. i 2. jul - temperature će tih dana biti između 35 i 38 stepeni.

"U ponedeljak i utorak u većini mesta, a u sredu na jugoistoku zemlje, veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni", navodi se u saopštenju. U Srbiji će u nedelju biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 27 do 31 stepena. U Beogradu će takođe sutra biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab vetar i jutarnju temperaturu od oko 17, a najvišu od oko