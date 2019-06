Novosibirsk: U tržnom centru u pucnjavi jedna osoba ubijena

Večernje novosti pre 1 minut | Tanjug

U tržnom centru Edem u ruskom gradu Novosibirsku došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, a napadač je kasnije izvršio samoubistvo, saopštilo je danas rusko ministarstvo unutrašnjih poslova

U tržnom centru Edem u ruskom gradu Novosibirsku došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, a napadač je kasnije izvršio samoubistvo, saopštilo je danas rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. "Policija je dobila dojavu o pucnjavi u kafeu u tržnom centru. Policajci su odmah stigli na lice mesta i u toku pregovora zatražili od napadača da položi oružje i preda se, ali on je to odbio", naveo je izvor u policiji za Tass, dodajući da se nakon toga ubio. Na