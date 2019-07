Burno u Briselu: "Sve je to zbog Georgieve"

B92 pre 22 minuta | Tanjug

Moguće imenovanje zvaničnice Svetske banke Kristaline Georgieve na neku od vodećih funkcija u EU jedan od razloga zbog kojeg je samit EU prekinut na jedan dan.

To je izjavio visoki zvaničnik EU. Zvaničnik, koji je odbio da bude imenovan zbog osetljivosti teme, objasnio je da i dalje nije jasno da li će Georgieva dobiti potrebnu podršku. On je rekao da je i dalje preteško pronaći ravnotežu kako bi se zadovoljili različiti interesi, nakon dva samita i rasprave lidera EU koja je trajala celu noć u sedištu Brisela, prenosi AP. On je dodao da ima mnogo različitih scenarija o kojima se razgovara, uprkos tome što je tokom