Od danas internet u romingu jeftiniji za oko 90 odsto

Blic pre 7 minuta | Tanjug

Rešenjem RATEL-a operatorima se od danas, na osnovu regionalnog sporazuma, određuje obaveza snižavanja cena rominga u mrežama Zapadnog Balkana, a najviše će biti umanjena cena korišćenja interneta i to za oko 90 odsto. Cene rominga, rečeno je Tanjugu u RATEL-u, biće snižene za sve naše korisnike od sutra do 31. decembra (prva faza) i to: Za minut razgovora za odlazne pozive sa (prosečnih) oko 28 dinara cena će biti snižena na oko 11 dinara, što