Dogovori o susretu Vučića i Đukanovića traju dve godine

RTV pre 22 minuta | Tanjug, Blic

BEOGRAD - Dogovori o uzajamnim posetama predsednika Srbije Aleksandra Vučića Crnoj Gori i Mila Đukanovića Srbiji traju već dve godine, ali bez konkretnih rezultata, piše "Blic".

"Dva kabineta su često u kontaktu, susreti, odnosno međusobne posete su dogovarani, ali za sada nije bilo nikakvog efekta tih dogovora. Više puta se razgovaralo tokom prethodne dve godine", navodi sagovornik iz vrha srpske vlasti na koga se poziva list. Prema saznanjima lista, šanse da do susreta u Beogradu ili u Podgorici dođe u ovom trenutku su minimalne. To što uprkos brojnim i dugogodišnjim pokušajima nije došlo do susreta dvojice zvaničnika