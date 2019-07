Sahranjen Momir Bulatović. Mitropolit Amfilohije: Sačuvao je obraz u najtežim vremenima

Sputnik pre 6 minuta

Bivši predsednik Crne Gore i premijer Vlade SR Jugoslavije Momir Bulatović sahranjen je danas na porodičnom groblju u selu Raće u Kučima. Opelo je Bulatoviću održao mitropolit Amfilohije, koji je poručio da sada „ispraćamo jednu od najuglednijih ličnosti Crne Gore, koja je bila na njenom čelu u presudnim vremenima“.

„Nije bilo lagano nositi taj krst, koji je on ponio na svojim plećima“, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da Bulatović nije podlegao iskušenjima kojima svi podležemo, a to su vlastoljublje i slavoljublje. „Sačuvao je Momir Bulatović svoj obraz. U najtežem trenutku nije izgubio svoju dušu, to je od ogromnog značaja, ne samo za njega, nego i za Crnu Goru“, poručio je on. Afilohije je rekao da je Bulatović ostao veran svom rodu i narodu.