Borba za olimpijske igre: Saša Čađo svesna pritiska pred Švedsku: Ako treba da se bacimo na glavu - to ćemo i uraditi!

Blic sport pre 15 minuta | Tanjug

Košarkašica Srbije Sašša Čađo izjavila je da njenom timu neće biti lako u četvrtfinalu Evropskog prvenstva protiv Švedske. - Opet smo dobile tešškog protivnika.

Ni do sada nismo imale laganu utakmicu, tako da moramo da se borimo još jače. To nam je najvažžnija utakmica na prvenstvu. Moraćemo da igramo dobro svih 40 minuta i imamo dva dana da se spremimo za njih - rekla je Čađo. Ona je istakla da je rival u četvrtfinalu sličan našem timu. - Fizički su dominantne, mnogo trče. Slične su nama, to mi se ne sviđa, ali biće tešško. Spremne smo, a i one su. Ne valja nikoga potceniti, ali potrudićemo se da pobedimo. Biće veliki