Krvoproliće u Tripoliju: Najmanje 40 mrtvih u vazdušnom napadu na migrantski centar (uznemirujuće)

Kurir pre 27 minuta

Najmanje 40 ljudi je rano jutros ubijeno, a 80 ranjeno u vazdušnom udaru na pritvorski centar za migrante u predgrađu Tripolija, glavnog grada Libije.

Ovo je najveći broj žrtava nekog vazdušnog udara od kako su snage lojalne Halifi Haftaru pre tri meseca pokrenule ofanzivu za zauzimanje prestonice koja je pod kontrolom međunarodno priznate vlade. Many illegal immigrants were killed and others wounded in an airstrike conducted by warlord Khalifa Haftar’s air force on Tajoura Detention Center, east #Tripoli pic.twitter.com/lqQQHrg9gQ — The Libya Observer (@Lyobserver) July 3, 2019 Kako se napominje, migrantski