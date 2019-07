"Engel kao veliki prijatelj Albanaca želi da bude i prijatelj Srba"

RTV pre 30 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Nadam se da će poruke Eliota Engela u Prištini doprineti stvaranju uslova za nastavak dijaloga, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora u Beogradu sa američkim kongresmenom.

Vučić je preneo i da mu je Engel, koji važi za jednog od najaktivnijih i "najtvrđih" albanskih lobista u Vašingtonu, rekao "dobru rečenicu - da to što je veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želi da bude i prijatelj Srba". "Nadam se da ćemo to u budućnosti moći i da vidimo", rekao je predsednik Vučić na vanrednoj pres konferenciji povodom situacije u vezi sa snabdevanjem na severu KiM. Vučić je rekao da su on i Engel tokom današnjih razgovora izneli potpuno