Počela izgradnja Državnog data centra u Kragujevcu

KRAGUJEVAC - U Kragujevcu je danas počela izgradnja Državnog data centra koji će obezbediti čuvanje podataka od velike važnosti za državu, a postavljanju kamena temeljca prisustvovala je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Premijerka je istakla da će za 12 meseci Srbija dobiti jedan od najmodernijih data centara u svetu, u koji će biti uloženo 30 miliona evra i koji će, kako je rekla, voditi Srbiju u budućnost novih investicija i tehnologija.

Ona je ocenila da je izgradnja Državnog data centra važna zbog pune bezbednosti podataka građana, a Srbija će se time naći na mapi zemalja koje imaju sopstveni data centar za čuvanje i bezbednost podataka. Navela je da će to biti najmoderniji infrastrukturni centar, a uz sve ono što je do sada urađeno u eUpravi, naglasila je, to će omogućiti još bržu upravu. Treća važna stvar, navela je premijerka, jeste da je to veliki korak u daljem