Vučić: Cilj Prištine zauzimanje severa i proterivanje Srbe sa Kosova i Metohije

RTV pre 5 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Cilj svih poteza Prištine, uključujući pokušaje da primora Srbe sa severa KiM da kupuju albansku, a ne srpsku robu, zabranu slobode govora i hapšenje i proterivanje svih koji se protive njenoj politici, jeste da uspostavi kontrolu nad severom i da protera Srbe sa cele teritorije Kosova i Metohije, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić.

Postavlja se pitanje zašto to Priština radi, šta je konačni cilj Prištine i nekih sa Zapada koji te mere podržavaju i šta je ono što mi možemo da uradimo, rekao je predsednik Vučić na vanrednoj pres konferenciji. On je istakao da je situacija na severu KiM sve teža, a u političko - bezbednosnom smislu "složena i kompleksna". Dopremaćemo hranu, makar me proglasili Robinom Hudom Snalazićemo se kako znamo i umemo da našem narodu na KiM dopremimo hranu, vodu i lekove,