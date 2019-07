Vremenska prognoza: U sredu pretežno sunčano, uz pad temperature

Večernje novosti pre 12 minuta | Tanjug

U sredu se očekuje pretežno sunčano uz pad temperature za tri do sedam stepeni. Ponegde, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša od 28 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. I u Beogradu pretežno sunčano i malo svežije. Ujutro i posle podne, kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 22,