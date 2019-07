Ovog puta Putin neće zvati papu u Rusiju

B92 pre 15 minuta | Tanjug

Moskva -- Ruski predsednik Vladimir Putin tokom današnje posete Vatikanu neće pokretati pitanje poziva papi Franji da poseti Rusiju.

"To pitanje sada nije u planu. Mislim da to pitanje neće pokretati ni naša strana ni Vatikan. Treba da uzmemo u obzir međucrkvenu komponentu naših odnosa, pošto papa nije samo lider države Vatikan, već i poglavar Rimokatoličke crkve", rekao je Putinov savetnik Jurij Ušakov. On je odbio da kaĹľe šta će Putin danas pokloniti papi tokom planirane razmene poklona. Pored susreta sa papom Franjom, Putin će u Vatikanu imati kratke razgovore sa