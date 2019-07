RSE: Vlada otpisala 1,2 milijarde evra duga Srbijagasu

Beta pre 5 sati

Vlada Srbije otpisala je celokupan dug javnog preduzeća "Srbijagas" prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde evra, proizilazi iz Zaključka Vlade Srbije, koji je na upit dostavljen Radiju slobodna Evropa (RSE).

Dug "Srbijagasa", preduzeća koje je u stopostotnom vlasništvu Srbije, prema državi gomilao se godinama, a skoro 80 odsto tog duga (933,8 miliona evra) nastalo je tako što su se aktivirale bankarske garancije, koje je država Srbija dala za dugoročne kredite koje je kod komercijalnih banaka uzimao "Srbijagas", vidi se u Zaključku Vlade od 26. marta 2019.

U tekstu Zaključka stoji da je Vlada odlučila da potraživanje prema "Srbijagasu" u ukupnom iznosu od više od 141 milijarde dinara (1,2 milijarde evra) "konvertuje u trajni ulog Republike Srbije u javno preduzeće 'Srbijagas', odnosno da kao osnivač Republika Srbija za iznos konvertovanog potraživanja poveća kapital javnog preduzeća".

Reč je praktično o "otpisivanju duga" javnom preduzeću "Srbijagas", objašnjava za RSE član Fiskalnog saveta Srbije Vladimir Vučković, uz napomenu da u ekonomskom smislu to nije dodatni trošak za budžet, odnosno za građane Srbije.

"Taj novac je već potrošen. Država je već platila obaveze 'Srbijagasa' u ovom iznosu od 1,2 milijarde evra i to se do sada vodilo kao dug 'Srbijagasa' prema državi, kao da će jednog dana 'Srbijagas' tu državnu pomoć da vrati. To nije bilo realno, nije bilo ni planirano, samo je računovodstveno beleženo tako, a sve vreme se zapravo znalo da je to potrošen novac i da 'Srbijagas' to nikada neće moći da plati", kaže Vučković.

Iz Zaključka Vlade vidi se da je najveći deo duga "Srbijagasa" prema državi nastao tako što je država bila garant za kredite "Srbijagasa" kod komercijalnih banaka.

Zbog toga što "Srbijagas" nije izmirivao svoje obaveze, banke su aktivirale garancije, pa je država "uskočila" i plaćala dugove "Srbijagasa". Samim tim, dug "Srbijagasa" prema bankama postao je dug prema državi, koji "Srbijagas" nikad nije izmirio.

Prema rečima Vučkovića, građani Srbije godinama unazad su plaćali gubitke "Srbijagasa" koji su se merili u stotinama miliona evra, dok se "Srbijagas" suočavao sa velikim problemima u poslovanju i gomilao dugove. Fiskalni savet je u više navrata upozoravao na uzroke upitnog poslovanja "Srbijagasa".

"I dalje 'Srbijagas' isporučuje gas nekim preduzećima koja ne plaćaju za preuzeti gas. Naročito je čudan primer društvenog preduzeća 'Novi Sad' preduzeća koje praktično snabdeva gasom Novi Sad. Iz nepoznatih razloga, ovo preduzeće samo uzima gas, a ne plaća ga", navodi Vučković.

"Javno preduzeće 'Srbijagas' danas posluje bolje i ne beleži gubitke, ali treba voditi računa da se glavni uzroci, glavna žarišta iz prošlosti ne pojave ponovo", dodao je on.

Javno preduzeće "Srbijagas" vlasnik je 49 odsto mešovitog rusko-srpskog preduzeća "Gastrans" koje gradi novi gasovod, a kojim bi Srbija trebalo da se poveže na gasovod "Turski tok". Većinski paket akcija u "Gastransu" od 51 odsto drži ruska državna firma "Gazprom".

Prema podacima iz poslednjeg dostupnog Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Srbije za 2017. godinu, javno preduzeće "Srbijagas" upravlja sa 95 odsto transportne gasovodne mreže u Srbiji.

(Beta, 07.04.2019)