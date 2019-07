Putin u Italiji: Papi je doneo poklone, ali neće ga zvati u Rusiju

Kurir pre 12 minuta

MOSKVA - Predsednik Rusije Vladimir Putin, koji danas boravi u poseti Italiji, tokom posete Vatikanu neće pokretati pitanje poziva papi Franji da poseti Rusiju, kazao je novinarima Putinov savetnik Jurij Ušakov.

"To pitanje sada nije u planu. Mislim da to pitanje neće pokretati ni naša strana ni Vatikan. Treba da uzmemo u obzir međucrkvenu komponentu naših odnosa, pošto papa nije samo lider države Vatikan, već i poglavar Rimokatoličke crkve", rekao je Ušakov. Putin to meet pope in shadow of Ukraine crisis https://t.co/tnvt145Hya pic.twitter.com/lpNSN7eUHm — Reuters Top News (@Reuters) July 4, 2019 On je odbio da kaže šta će Putin danas pokloniti papi