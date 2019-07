"Imenovanje fon der Lajen nije bilo transparentno"

B92 pre 7 minuta | Tanjug

Predsednik EK Žan Klod Junker kritikovao je proces imenovanja naslednika, nemačke ministarke odbrane Ursule fon der Lajen, navodeći da on nije bio transparentan

"Proces nije bio baš transparentan", rekao je Junker na konferenciji za novinare u Helsinkiju, komentarišući način na koji su lideri EU ove nedelje imenovali novog predsednika Evropske komisije. Junker je dodao da je on pre pet godina imenovan na transparentan način nakon kampanje na evropskim izborima, prenosi Rojters. "Nažalost, to nije postalo tradicija. Bio sam prvi i poslednji vodeći kandidat", rekao je Junker. On je rekao da je dobro što