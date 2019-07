Erdogan odlučno: "Ako ne dobijemo preostale avione to će biti pljačka"

Blic pre 1 minut | Tanjug

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je Ankara do sada uplatila 1,4 milijardi dolara za 116 američkih borbenih aviona F-35, od kojih su do sada samo četiri isporučena, ističući da bi odbijanje SAD da Turskoj isporuči ostale letelice predstavljalo pljačku. - Ako imate mušteriju i ta mušterija vam uredno plaća, kako možete da takvoj mušteriji ne isporučite robu? Pravi naziv za to je pljačka - rekao je Erdogan listu "Hurijet" tokom posete Kini. On je