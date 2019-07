Eksplodirao auto na granici Turske i Sirije: Ima mrtvih! Erdogan: To je teroristički napad! (foto, video)

Kurir pre 13 minuta

Tri osobe su poginule u eksploziji automobila na granici Turske i Sirije. Redžep Tajip Erdogan je izjavio da bi incident mogao da bude teroristički akt.

Tri osobe su poginule u eksploziji automobila u gradu Rejhanli u turskoj provinciji Hataj na granici sa Sirijom, prenosi agencija Anadolija. UPDATED-Car explosion in southern Turkey kills three. Click for the video: https://t.co/PQIU4mCMtx pic.twitter.com/IUXC0w3p2w — Hürriyet Daily News (@HDNER) July 5, 2019 U toku je istraga o uzrocima eksplozije. Na mesto incidenta stiglo je nekoliko vozila hitne pomoći i policije, navodi agencija, prenosi Sputnjik. Predsednik