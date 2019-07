U Grčkoj glasali glavni politički rivali, Cipras i Micotakis

B92 pre 4 sata | Beta

Grčki levičarski premijer Aleksis Cipras i njegov glavni politički rival iz opozicione ND Kiriakos Micotakis glasali su na prevremenim parlamentarnim izborima.

Cipras koji je sazvao prevremene izbore zbog loših rezultata na nedavnim izborima za Evropski parlament na kojima je opoziciona Nova demokratija (ND) osvojila više glasova od njegove vladajuće Sirize, izjavio je posle glasanja da izbori predstavlju kjučnu odluku za budućnost Grka. "To je ključna borba, borimo se sa optizmom i odlučno do poslednjeg trenutka", rekao je Cipras i dodao da žrtvovanja i napori zemlje ne smeju da propadnu. Micotakis je posle glasanja