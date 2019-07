Vučić: Uspeli smo da snabdemo prodavnice na severu Kosova u poslednjih par dana

Danas pre 52 minuta | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zadovoljan, jer je Srbija u poslednjih par dana uspela da snabde prodavnice na severu Kosova.

„Nije uvek lako i verujem da ćemo obezbediti da ljudi ne budu gladni i žedni, već da imaju normalan život“, rekao je Vučić nakon posete Predsedništvu dece osnovnih škola sa severa Kosova. Predsednik Vučić ugostio je danas u zgradi na Andrićevom vencu decu iz osnovnih škola sa severa Kosova i Metohije. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 7, 2019 at 4:44am PDT Kazao je da se kriza nastavlja, ali u mnogo manjoj meri, te da je dosta posla