Na Egzitu zaplenjeno 22 kg droge i uhapšeno 96 osoba

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je gostujući na TV Pink rekao da je tokom prva dva dana festivala Egzit uhapšeno 96 osoba i zaplenjeno 22 kilograma različitih narkotika.

To je upozorenje za sve one koji razmišljaju da se bave time, a posebno mi je važno da je policija u poslednje dve godine uspela dobro da sagleda i razbije ozbiljne kriminalne grupe koje su se bavile distribucijom narkotika, rekao je ministar. On je rekao da ranije nije postojala ozbiljna borba protiv narkotrafikinga i pohvalio sve one koji su se posebno angažovali da Srbija sada beleži značajne rezultate na tom polju. Upozoravamo i dalje na opasnosti od narkotika,