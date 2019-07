Iran uzdrmao svet ali Zarif poručuje: Sve možemo povući ako Evropljani ispune dogovoreno!

Kurir pre 44 minuta

Iranski ministar spoljnih poslova Džavad Zarif rekao je da sve mere koje je preduzeo Iran mogu biti povučene, ako evropske potpisnice sporazuma ispune svoje obaveze, dok je francuski predsednik Emanuel Makron osudio današnju odluku Teherana da poveća nivo obogaćivanja uranijuma.

Zarif je na Tviteru napisao da je Iran preuzeo korake da bi zaštitio svoje interese u odnosu na "američki ekonomski terorizam". "Svi takvi koraci mogu biti povučeni jedino kroz E3 sporazum" (nuklearni sporazum Irana i zapadnih sila), naveo je Zarif. Today, Iran is taking its second round of remedial steps under Para 36 of the JCPOA. We reserve the right to continue to exercise legal remedies within JCPOA to protect our interests in the face of US