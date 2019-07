Kurir pre 3 sata

Telo V. C. pronađeno je u subotu oko 21 sat u kupatilu njegove kuće u Vincima u Grockoj. Kako se nezvanično saznaje, glava V. C. bila je u kanti napunjenoj vodom. Prema nezvaničnim informacijama, on je u petak izašao iz Centralnog zatvora, a za njim je bila raspisana poternica. Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti biće utvrđene istragom. (Kurir.rs/Blic) Kurir Autor: Kurir