VIDEO: Litvanski par pobedio na Svetskom prvenstvu u nošenju supruge

Litvanski par osvojio je titulu na Svetskom takmičenju u nošenju supruge u finskom gradu Sonkajarviju prešavši sve prepreke na stazi dugoj 253,5 metara za jedan minut i 6,72 sekunde.

To je samo desetina sekunde od svetskog rekorda koji trenutno drži jedan par iz Finske. Vitautas Kirkliauskas je noseći svoju suprugu Neringu do cilja trebalo da preskače drva i prođe kroz vodu do struka. Uprkos imenu takmičenja, parovi ne moraju da budu u braku. Autor: Beta