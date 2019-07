Danas svežije, povremeno kiša, na severu zemlje suvo

Blic pre 1 sat | Tanjug

Prema prognozi meteorologa danas ć‡e biti promenljivo oblačno i svežije, na severu već‡i deo dana suvo, u ostalim krajevima povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 25 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, ujutro kiša i pljusak sa grmljavinom. Tokom dana suvo. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 28 stepeni. U toku noć‡i jače naoblačenje sa kišom. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće promenljivo oblačno i sveže, mestimično s