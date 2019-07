Vučić: Snabdevamo Srbe na Kosovu, neću reći kako

Blic pre 35 minuta | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da pitanje Kosova i Metohije moraju da reše Srbi i Albanci i da bismo verovatno već imali dogovor da su nas neki ostavili na miru.

Vučić je, gostujući u jutarnjem programu RTS-a, komentarisao izjavu bivšeg šefa CIA za Balkan Stivena Majera koji je rekao da Srbi i Albanci treba da se dogovore kako znaju, što je i on oduvek govorio. „- Da su nas ostavili na miru verovatno bismo se dogovorili. Kosovo, kao i Jugoslavija, međutim, nije samo pitanje naroda koji živi na toj teritoriji“ - ukazao je on i dodao da to pitanje treba da Srbi i Albanci uzmu u svoje ruke. Naglasio je da je jedno pitanje da