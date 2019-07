Brnabićeva: Ne idem u Potočare, napad na Vučića ne šalje dobru poruku

B92 pre 3 sata | Tanjug

Jahorina -- Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da nije pozvana u Potočare i da neće ići na obeležavanje godišnjice zločina u Srebrenici.

Istakla je da činjenica da još niko nije odgovarao za napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima ne šalje dobru poruku. "Svakako ne daje dobru poruku ni to što je predsednik Aleksandar Vučić, tada kao predsednik vlade, za 20. godišnjicu od ovog užasnog zločina bio u Potočarima, gde je bio napadnut, životno ugoržen, a do dana današnjeg niko nije odgovarao za taj napad. Mislim da ni to nije dobra poruka za regionalnu saradnju", izjavila je premijerka