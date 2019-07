Stefanović: Neću biti kandidat za predsednika SNS, ne postoji bolji od Vučića

Beta pre 8 sati

Ministar unutrašnjih poslova i funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Stefanović izjavio je danas da nije kandidat niti će biti kandidat za predsednika SNS i istakao da boljeg predsednika od Aleksandra Vučića nema.

Stefanović je za televiziju Prva rekao i da je njegova politička karijera povezana za Vučića i da podržava to što Vučić radi.

"Ne vidim boljeg predsednika od Aleksandra Vučića. Što se mene tiče tu se priča završava - lično niti sam bio kandidata, niti sam danas, niti ću biti. Ja nisam neko ko će biti predsednik SNS, moja politička karijera je vezana za Aleksandra Vučića, ja prodržavam ono što on radi i ne postoji bolji kandidat za to mesto", rekao je Stefanović.

On je kazao da će do decembra kada će se održati skupština SNS videti šta će biti, ali da lično misli da niko nije bolji za mesto predsednika SNS od Vučića, i to ne samo zbog stranke nego i zbog Srbije.

Na pitanje da li će ipak pristati ako u stranci budu tražili da preuzme funkciju predsednika, on je istakao da ne može ništa da se traži od njega."Ja sa predsednikom imam otvoren odnos, a pošto objektivno ne postoji bolji od njega ne treba tražiti lošije rešenje", rekao je Stefanović.

Upitan za optužbe da je falsifikovao i fakultetsku diplomu, on je kazao da lideri Saveze za Srbiju "lažu" i da će verovatno pokušati da mu ospore i diplomu osnovne škole.

