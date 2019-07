NBS: Devizne rezerve na najvišem nivou od kada se prate podaci

B92 pre 5 sati | Beta

Beograd -- Narodna banka je saopštila da su bruto i neto devizne rezerve na kraju juna bile na najvišem nivou od 2000. godine, od kada se prate podaci.

Bruto devizne rezerve NBS iznosile su 12 milijardi i 146 miliona evra, što je za 490,5 miliona evra više nego u maju. U proteklih godinu dana bruto devizne rezerve su povećane za više od milijardu evra i to u periodu kada se država neto razdužila u deviznom znaku za gotovo 1,9 milijardi evra. To pokazuje, kako je istakla Narodna banka Srbije, da su devizne rezerve povećavane po osnovu drugih faktora i to u najvećoj meri po osnovu intervencija centralne banke na