"To je bizarna situacija": U Holandiji deci je zbog buke privremeno zabranjen ulaz na igralište

Blic pre 42 minuta | Tanjug

Jedna osnovna škola u Holandiji zatvorila je igralište za decu jer su se stanari okolnih zgrada žalili da su deca preglasna, a na osnovu odluke lokalnih vlasti.

Zabrana na igralištu škole De But u Najmegenu važi do kraja meseca, a ko je prekrši suočiće se s kaznom od 10.000 evra, prenosi "BBC". Kako se navodi, lokalno stanovništvo se žalilo da deca prave buku veću od 70 decibela, koliko je dozvoljeno, da bi se nakon merenja utvrdilo da deca proizvode buku od 88 decibela. Odluka škole izazvala je burne reakcije, a 4.000 građana potpisalo je peticiju kojom traže od lokalnih vlasti da je povuku. - To je bizarna situacija i