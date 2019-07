Sergej Trifunović: U Srebrenici jeste bio genocid

Mondo pre 4 sata | mondo.rs, Beta

Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio je danas povodom 24. godišnjice zločina u Srebrenici da to jeste bio genocid.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović On je rekao da 11. jul treba da bude posvećen žrtvama i sećanju na mračan deo istorije koji ne sme da se ponovi. "Zato na ovaj dan želim da još jednom ukažem poštovanje žrtvama genocida, jer to jeste bio genocid, kako su definisale Ujedinjene nacije kao međunarodni zločin namernog, potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa", naveo je Trifunović. On je ocenio da ljudi koji se danas najviše