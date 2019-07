Pošto je propao samit u Parizu, Kosovo i Metohija glavna tema u Beogradu

RTV pre 8 sati | Tanjug

BEOGRAD - Jedna od glavnih tema razgovora predsednika Francuske Emanuela Makrona tokom njegove posete Beogradu,biće Kosova i Metohiji, jer želi da pomogne u rešavanju tog pitanja, tim pre što je održavanje samit u Parizu na ovu temu propalo, ocenjuje dopisnik francuske televizije „Frans 24" (France 24) Loran Rui (Laurent Rouy).

"Pošto je Makron zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel odlučio da se uključi malo više u rešavanje situacije oko Kosova sigurno će to biti jedna od glavnih tema tokom razgovora sa predstavnicima srpske države“, naglasio je on. Na pitanje kako tumači, nakon dužeg vremena, ponovo interesovanje Pariza za Zapadni Balakn, Rui kaže da Francuska nije nikada prestala da se interesuje za taj region i Srbiju. „Možda se čini da se to interesovanje malo povećalo zato