DW: Otac „mini Sovjetskog Saveza“ vlada već 25 godina i još uvek se oslanja na KGB

Aleksandar Lukašenko, koji je na čelu Belorusije već 25 godina, šef je države sa najdužim stažom na post sovjetskom prostoru, a u analizi Dojče vele konstatuje da on na Zapadu nema više reputaciju „poslednjeg diktatora Evrope“.

Kada je 10. jula 1994. šef sovhoza, velike državne farme, izabran za prvog predsednika Belorusije, bivša sovjetska republika na istočnoj granici Evropske unije bila je nezavisna tek tri godine. U to vreme Lukašenka su u narodu od milja zvali „Baćka“ (otac), a kako ocenjuje DW liderskom stilu oca nacije ostao je veran sve do danas. Kako se navodi, često se čuje da je Lukašenko u svojoj zemlji sa oko 10 miliona ljudi održao neku vrstu „mini-Sovjetskog Saveza“, a to