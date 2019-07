Francuski mediji: Makron u Srbiju dolazi zbog Kosova

Vesti online pre 7 sati

Jedna od glavnih tema razgovora predsednika Francuske Emanuela Makrona tokom njegove posete Beogradu, biće Kosovo i Metohija, jer želi da pomogne u rešavanju tog pitanja, tim pre što je održavanje samita u Parizu na ovu temu propalo, ocenjuje dopisnik francuske televizije „Frans 24″ (France 24) Loran Rui (Laurent Rouy).

– Pošto je Makron zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel odlučio da se uključi malo više u rešavanje situacije oko Kosova sigurno će to biti jedna od glavnih tema tokom razgovora sa predstavnicima srpske države – naglasio je on. Na pitanje kako tumači, nakon dužeg vremena, ponovo interesovanje Pariza za Zapadni Balakn, Rui kaže da Francuska nije nikada prestala da se interesuje za taj region i Srbiju. – Možda se čini da se to interesovanje malo povećalo