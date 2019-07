Drecun: Hapšenje deo usklađene kampanje Tirane i Prištine

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun rekao je da je hapšenje dvojice Srba na KiM deo planirane, dobro usklađene kampanje Tirane i Prištine i da će se takvi slučajevi nezakonitog hapšenja nastaviti.

Gostujući na RTS, Drecun je povodom hapšenja dvojice Srba na KiM, koji su optuženi za špijunažu, rekao da nema iznenađenja. "To je jedan od višegodišnjih načina pritisaka na srpski narod da ode sa KiM, a na one koji su proterani da se ne vrate", rekao je Drecun, komentarišući privođenje dvojice Srba na administrativnom prelazu Končulj. On je naveo da Priština želi da izvrši pritisak na Beograd tako što se jednostranim potezima otežava opstanak srpskog naroda na