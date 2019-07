Stiže novo zahlađenje

Vesti online pre 43 minuta | Vestionline, Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije, uz lokalni razvoj oblačnosti, sa maksimalnom temperaturom do 28 stepeni Celzijusa.

Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. U severnim krajevima ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u planinskim predelima mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, do 19. jula, u subotu ujutru i pre podne, a na istoku i veći deo dana biće pretežno sunčano. Naoblačenje