Uhapšen muškarac zbog ubistva u njivi kod Rakovice

Beograd -- Policija je uhapsila M.Ž. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je ubio muškarca u njivi u ataru Rakovice.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M.Ž zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je 11. jula, sa višĹˇe hitaca iz vatrenog oružĹľja, u njivi u ataru sela Rakovica usmrtio R.P. (32). Osumnjičenom je određeno zadrĹľšavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Viššem javnom tuĹľžilaštvu u Beogradu. Policija je pronašla pištolj iz kojeg je izvršeno