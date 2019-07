Uhapšen zbog ubistva na njivi u ataru sela Rakovica

Politika pre 47 minuta | P.O.

Beogradska policija uhapsila je M.Ž. (1972) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

On se sumnjiči da je 11. jula ove godine sa više hitaca iz vatrenog oružja u njivi u ataru sela Rakovica usmrtio tridesetdvogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako javlja TV Pink, policija je za manje od 24 sata rešila ovaj slučaj, rasvetlila ubistvo Radovana P. čije telo je pronađeno u petak ujutru na livadi, prekriveno senom. Leš je pronašao