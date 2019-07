Oprez: Poslepodne pljuskovi, grmljavina i grad!

Prva pre 2 sata | tanjug.rs

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na obilne pljuskove, gmljavinu i grad na području Srbije.

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne, uveče i noću i u ostalim krajevima doći će do naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se mogu očekivati nepogode sa jakim pljuskom, vetrom i gradom. Vetar pre podne slab južni i jugoistočni, posle podne i uveče umeren severozapadni.Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 24 na severozapadu, do 29 stepeni na jugoistoku. U Beogradu će pre podne biti